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СКОНЧАЛСЯ ИЗВЕСТНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ КИНОАКТЕР
19 сентября в Лос-Анжелесе умер Бернард Кейси. Актер был известен нам по таким фильмам, как «В осаде», «Никогда не говори никогда» и многим другим.
Актер умер на 78 году жизни из-за серьезной продолжительной болезни.
До того, как начать актерскую карьеру, он играл в американский футбол на принимающей позиции. В 1981 году он стал играть в НФЛ за команду «Сан-Франциско» и играл за нее шесть последующих сезонов. Потом еще два сезона Кейси играл за команду «Сент-Луис», был приглашен играть на матче звезд лиги в 1967 году.
Первую роль Кейси сыграл в 1969 году в сиквеле популярного вестерна «Ружья великолепной семерки». В 1970 году он сыграл еще в нескольких боевиках. С 1980 года Кейси также начинает сниматься в комедиях. Снялся актер и в одной из серий бондианы «Никогда не говори «никогда»».
Также Кейси активно работал на телевидении, играл в таких сериалах, как «Звездный путь», «Вавилон 5», «Марсианские хроники». Исполнил актер и много ролей второго плана в популярных боевиках.
Теги: Донбасс, Лос-Анджелес, актер, умерший
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