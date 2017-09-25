Турция пригрозила вторжением из-за референдума в Курдистане

25.09.2017 21:47

МИД Турции выступило с угрозой военного вмешательства в случае притеснений туркоманов из-за референдума о независимости Курдистана.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Обозреватель со ссылкой на Reuters.

"Будет военное вмешательство, если туркоманы (иракские турки. - Ред.) пострадают", - сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что это последнее предупреждение лидерам курдов по референдуму о независимости в Курдистане.

"Анкара считает себя защитником туркоманского этнического меньшинства Ирака, уделяя особое внимание городу Киркук, богатом на нефть, который курды захватили в 2014 году, когда иракские войска отступили перед лицом наступления исламского государства", - отмечает издание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что вооруженные силы страны пошли на "необходимые шаги" на участке границы с Ираком. В частности, будет закрыт пограничный КПП "Хабур", пояснил президент.

Он также предупредил, что Анкара может перекрыть нефтепровод, по которому идут поставки из северного Ирака. Референдум в Ираке является "сепаратистским" и неприемлемым, подчеркнул Эрдоган, Анкара может принять меры в области экономики, торговли и безопасности в ответ на голосование, добавил он.

"После этого (перекрытия нефтепровода. – Ред.) посмотрим, по каким каналам местные власти на севере Ирака будут поставлять нефть и куда. Кран — у нас, как только мы его повернем, все (трубопровод будет перекрыт. – Ред.)", — заявил Эрдоган.

Накануне МИД Турции заявил о непризнании референдума иракских курдов о независимости.

Также стало известно, что Тегеран заблокировал участок границы с иракским Курдистаном по требованию Багдада. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

Источник: https://from-ua.com