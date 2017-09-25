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Вибори в Німеччині: коаліція розвалилася
Соціал-демократична партія Німеччини не буде брати участь у новій коаліції
Про це оголосив її лідер Мартін Шульц після оприлюднення попередніх результатів виборів в бундестаг, згідно з яким його партія отримала всього 21% голосів підтримки.
“СДПН йде в опозицію”, – оголосив Шульц, додавши, що з цього дня “припиняється співпраця СДПН з Християнсько-демократичним союзом” Ангели Меркель.
Шульц заявив, що не піде міністром в уряд Меркель. При цьому він пообіцяв, що СДПН буде продовжувати захищати ідеали соціал-демократії.
Також Шульц визнав, що не задоволений результатом, який отримала СДПН.
“Ми не досягли своєї мети (щодо очікуваних результатів)”, – наголосив він. Крім того, Шульц назвав сьогоднішній день “чорним днем для демократії” з урахуванням того, що праві популісти з Альтернативи для Німеччини вийшли на третє місце.
Нагадаємо, що у неділю, 24 вересня, відбулися чергові вибори в Німеччині – до федерального парламенту Бундестаг. За підсумками екзитполів, перемогу здобула партія чинного канцлера Ангели Маркель ХДС/ХСС.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, коалиция, выборы, Германия
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