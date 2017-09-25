З’ясувалися скандальні подробиці про вбитого в Сирії російського генерала

25.09.2017 11:40

З’явилися подробиці життя російського генерала, який на минулих вихідних був убитий в Сирії

Як стало відомо, свою активну військову кар’єру він почав ще в 1995 році в Чечні, де провів кілька років і отримав перше поранення.

Пізніше Асапов став заступником командира окремого парашутно-десантного полку в складі миротворчих сил в Абхазії.

Однак найбільшу “славу” він заробив в 2016 році, когд стало відомо, що Валерій Асапов опинився на Донбасі в якості “командувача 1 АК (Донецьк)”.

Нагадаємо, 24 вересня Асапов загинув в Сирії в результаті обстрілу з боку терористів ІДІЛ.

В минулому році президент Росії Володимир Путін нагородив Асапова за безпосередню участь в бойових діях на Донбасі і виконання наказів Кремля. Тоді йому було присвоєно військове звання генерал-лейтенант.

Джерело: https://politeka.net с ссылкой на Коммерсант