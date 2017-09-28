Шер хранит свои наряды в специальном холодильнике

28.09.2017 08:35

Певица не в состоянии расстаться со своими платьями 40-летней давности

Легендарная Шер призналась, что уже много лет не может влезть в свои самые любимые наряды, потому что давно весит намного больше, чем в былые времена. Например, в 70- и 80-е годы, когда певица обожала шокировать публику своими экстравагантными нарядами на сцене, она весила 40 килограмм, а сейчас не меньше 60. Шер не может расстаться с вещами из-за ностальгических воспоминаний. И хранит дома в специальном огромном, размером с гардеробную комнату, холодильнике, где поддерживается нужная температура.

Шер нравится, что ее фирменный стиль – прямые длинные волосы – с успехом копирует Ким Кардашьян. Сама певица старается поддерживать физическую форму, насколько ей позволяет здоровье. Например, ей каждый день удается делать йоговскую асану "стойка на локтях", укрепляющую мышцы тела в течение целых пяти минут.

Напомним, недавно Шер воссоединилась с молодым любовником – бывшим стриптизером Марком Конноли. Они знакомы с 1991 года, но периодически прерывали отношения, несмотря на публичные признания Конноли о том, как прекрасна Шер и в какой потрясающей она всегда форме.

Источник: http://www.segodnya.ua



