Смерть Хью Хефнера: кому достанется наследство

28.09.2017 13:01

После смерти основателя легендарного журнала Playboy Хью Хефнера осталось значительное состояние

На момент смерти Хефнер был женат на 31-летней модели Кристал Хефнер. Еще до заключения брака Хефнер подписал с будущей женой брачный контракт, по которому она не может претендовать на его наследство.

Все что останется вдове – это ее личные украшения и драгоценности, а также те вещи, которые были куплены в браке с основателем Playboy.

Согласно завещанию состояние миллионера разделят между его детьми: сыновьями Купером, Дэвидом и Марстоном и дочкой Кристи. Часть наследства перейдет Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным фондам.

По данным аналитиков, на 2012 год капитал Playboy составлял 43 млн долларов. Но годовой оборот журнала, а также продукции с товарными знаками превышает один миллиард долларов.

Напомним, что Хью Хефнер умер на 92-м году жизни. Основатель мужского журнала Playboy умер в своем поместье в Лос-Анджелесе в кругу семьи.

Ранее сообщалось, что легендарный особняк Playboy продан за 100 млн долларов.

Источник: Politeka