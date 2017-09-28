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Смерть Хью Хефнера: кому достанется наследство
После смерти основателя легендарного журнала Playboy Хью Хефнера осталось значительное состояние
На момент смерти Хефнер был женат на 31-летней модели Кристал Хефнер. Еще до заключения брака Хефнер подписал с будущей женой брачный контракт, по которому она не может претендовать на его наследство.
Все что останется вдове – это ее личные украшения и драгоценности, а также те вещи, которые были куплены в браке с основателем Playboy.
Согласно завещанию состояние миллионера разделят между его детьми: сыновьями Купером, Дэвидом и Марстоном и дочкой Кристи. Часть наследства перейдет Университету Южной Калифорнии и нескольким благотворительным фондам.
По данным аналитиков, на 2012 год капитал Playboy составлял 43 млн долларов. Но годовой оборот журнала, а также продукции с товарными знаками превышает один миллиард долларов.
Напомним, что Хью Хефнер умер на 92-м году жизни. Основатель мужского журнала Playboy умер в своем поместье в Лос-Анджелесе в кругу семьи.
Ранее сообщалось, что легендарный особняк Playboy продан за 100 млн долларов.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, журнал, Хью Хефнер, Плейбой, умерший
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