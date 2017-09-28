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СМИ: Россия еще в одной стране готовит сепаратистский «референдум»
Российские хакеры предоставляют свои услуги сепаратистам в Испании, поддерживая сайты по референдуму о независимости Каталонии в рабочем состоянии.
Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, передает ЕП.
Издание подчеркивает, что после того как правоохранительные органы заблокировали физические каналы подготовки референдума, веб-сайты остаются единственным источником информации по спискам участков для голосования.
По данным Гражданской гвардии, группа хакеров в России и странах-сателлитах постоянно создает новые ссылки на множество копий сайта о референдуме 1 октября, так что испанские органы юстиции и полиция не имеют возможности их закрыть.
Как отмечается, выявить хакера, который работает с территории ЕС, для власти Испании проще. В свою очередь между Россией и Евросоюзом нет соглашения в сфере цифрового законодательства.
После закрытия первого официального веб-сайта о референдуме referendum.cat президент Женералитата Карлес Пучдемон в своем Twitter опубликовал два новых адреса с серверами в Великобритании и Люксембурге. Обе страницы закрыты по решению суда.
После этого каталонские хакеры копировали сайты и начали использовать другие страны.
При этом, отмечает газета, выбор России не был случайным.
"В последние недели соцсети и политические сайты этой страны сделали каталонский кризис трендом, который имеет целью углубить существующие противоречия и ослабить не только Испанию, но и весь ЕС", — отмечает El Pais.
На данный момент правоохранительные органы Испании закрыли 144 сайта, связанные с референдумом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, референдум
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