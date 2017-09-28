Учительница сделала на лбу второклашки неприличную надпись

28.09.2017 07:48

Что написала?

Учительница одной из школ Санкт-Петербурга сделала неприличную "татуировку" второкласснику.

Как сообщают РосСМИ, женщина написала на лбу ученика слово "дурак", после чего оказалась в центре родительского скандала.

Известно, что инцидент произошел 21 сентября. Отчаявшуюся Ольгу Алферову дети достали своими выходками.

Школьники постоянно рисовали себе на руках "татуировки". Выходя из этого, женщина придумала такое наказание.

Мать пострадавшего второклассника, узнав о том, что случилось, сразу же пошла в школу, разбираться. На вопрос: "Чем вас мой Леша так обидел?", учительница ответила, что у нее просто было такое состояние.

Мать ребенка написала жалобы в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию. Позже, стало известно, что женщина уволилась по собственному желанию.

Источник: https://from-ua.com



