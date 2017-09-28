Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Учительница сделала на лбу второклашки неприличную надпись

28.09.2017 07:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Учительница сделала на лбу второклашки неприличную надпись

Что написала?

Учительница одной из школ Санкт-Петербурга сделала неприличную "татуировку" второкласснику.

Как сообщают РосСМИ, женщина написала на лбу ученика слово "дурак", после чего оказалась в центре родительского скандала.

Известно, что инцидент произошел 21 сентября. Отчаявшуюся Ольгу Алферову дети достали своими выходками.

Школьники постоянно рисовали себе на руках "татуировки". Выходя из этого, женщина придумала такое наказание.

Мать пострадавшего второклассника, узнав о том, что случилось, сразу же пошла в школу, разбираться. На вопрос: "Чем вас мой Леша так обидел?", учительница ответила, что у нее просто было такое состояние.

Мать ребенка написала жалобы в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию. Позже, стало известно, что женщина уволилась по собственному желанию.

 

Источник: https://from-ua.com 




Теги: Донбасс, учитель, Санкт-Петербург, школа
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх