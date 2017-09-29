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Астронавт: "Секс между членами экипажа может помешать миссии на Марс"
На Марс нужно отправлять исключительно лиц одного пола, иначе между мужчинами и женщинами возникнут личные отношения, которые поставят миссию под угрозу. Такое мнение озвучила британская астронавтка Хелен Шарман, пишет The Sun.
Шарман рассказала о секретном исследовании НАСА, которое раньше никогда не публиковалось. В нем, якобы, говорилось о том, что состав экспедиции на Марс должен быть одного пола, причем преимущество отдавалось женщинам. Они более расположены к командной работе, тогда как мужчины любят соревноваться за роль лидера.
Шарман не уточнила, чем именно отношения между мужчинами и женщинами на борту космического корабля могут помешать миссии. Это может быть связано с возможной беременностью или выяснениям отношений, что приведет к конфликтам и снизит продуктивность работы команды.
В июне НАСА выбрала 12 новобранцев для полета на Марс. Среди них пять женщин и семь мужчин.
Теги: США, Донбасс, секс, Марс, астронавт, экипаж, миссия
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