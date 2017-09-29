Цирк с "похищением" Навального: силовики Путина, прикидываясь "дурачками", заявляют, что оппозиционер якобы официально не задержан, - СМИ

29.09.2017 15:11

Полиция города Москвы подтвердила, что известный оппозиционер Алексей Навальный был доставлен в дежурную часть, одновременно заявляя, что политика якобы никто не задерживал. В московском отделении полиции по Даниловскому району рассказали, что оппозиционера Алексея Навального к ним привели для дачи неких объяснений, пишет "Диалог.UA".

"С чего вы взяли, что он задержан? По книге задержаний Навальный не проходит", - уверенно отрицают правоохранительные органы. Более того, сотрудники полиции заверяют журналистов в том, что оппозиционера якобы просто привели в отделение для дачи неких объяснений. "Если его привели сюда для дачи каких-то объяснений, это не значит, что он задержан", - утверждают в дежурной части. Однако, несмотря на логичные вопросы, в полиции отказались уточнить, каких именно объяснений они ждут от Алексея Навального.