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Керченская переправа стоит четвертые сутки: "застрявший" народ с горя пьет, дерется и требует шашлыков
На переправе изнывают тысячи водителей и пассажиров. В четверг днем возобновления работы Керченской паромной переправы ожидали почти 3 тысячи автомобилей с обеих сторон пролива. Штормовая погода полностью парализовала работу парома на Керченской переправе. По состоянию на четверг, 28 сентября, в очереди с обеих сторон стояли более тысячи единиц транспорта, сообщает "Диалог.UA".
Данные о непогоде и связанными с нею проблемами опубликованы на сайте "Министерства по чрезвычайным ситуациям" Крыма. Спасатели пишут: "В связи с усилением северо-восточного ветра (порывы до 22 м/с) с 23:00 часов 25 сентября движение паромов было временно приостановлено, что привело к скоплению транспортных средств.
По состоянию на 6:00 29 сентября скопление автотранспорта в порту "Крым" составляет 1,7 тысячи единиц, из них – 1,5 тысячи легковых автомобилей, 158 грузовых, 42 автобуса. На стоянке аэропорта в Керчи – 158 грузовых автомобилей. Общее количество ожидающих очереди на паром – 2 959 человек, из них – 29 детей".
Между тем местное издание "Новости Крыма" сообщает, что в очереди творится невообразимый бардак: "Водители и пассажиры, не зная, как скоротать досуг, развлекаются алкоголем, а потом выясняют отношения". Крымчанин, уже четвертые сутки ожидающий погрузки на паром в порту "Кавказ", рассказал, что вчера ночью на припортовой стоянке, где он находится, возникла драка. "Ну, пьяные, конечно, – рассказал он, – что-то не поделили". По его мнению, все устали и взвинчены настолько, что от межличностных конфликтов порой людей удерживает лишь чудо.
"Привезли МЧСники бесплатную еду, а люди прям будто издеваются над ними, требуют шашлык, люля-кебаб, сосиски. Народ то ли с ума посходил, то ли оборзел, непонятно. Притом, на полном серьезе требют", – сообщил местный житель. Когда кошмар закончится, доподлинно неизвестно. Синоптики обещали улучшение погодных условий уже в субботу утром, однако позже появилась информация, что парализующий движение парома ветер в районе пролива не затихнет до понедельника.
Теги: Донбасс, Крым, паром, шторм, транспорт, Керченский пролив, МЧС, переправа
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