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Звезда фильма "Такси" попал в базу Миротворца
30.09.2017 21:47
Актера обвиняют в попытках легализации аннексии Крыма.
Известный французский актер Сами Насери, исполнивший главную роль в фильме Такси, внесен в базу центра Миротворец из-за посещения аннексированного Крыма.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией. (…) 30 сентября 2017 въехал в Крым через закрытый пункт пропуска", – говорится в профиле Насери на сайте Миротворца.
Также напоминается, что Насери "неоднократно судим за нанесение побоев и вождение автомобиля в нетрезвом виде".
Источник: korrespondent.net
Теги: Донбасс, фильм, звезда, актер, такси, миротворец
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