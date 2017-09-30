Звезда фильма "Такси" попал в базу Миротворца

30.09.2017 21:47

Актера обвиняют в попытках легализации аннексии Крыма.

Известный французский актер Сами Насери, исполнивший главную роль в фильме Такси, внесен в базу центра Миротворец из-за посещения аннексированного Крыма.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией. (…) 30 сентября 2017 въехал в Крым через закрытый пункт пропуска", – говорится в профиле Насери на сайте Миротворца.

Также напоминается, что Насери "неоднократно судим за нанесение побоев и вождение автомобиля в нетрезвом виде".

Источник: korrespondent.net