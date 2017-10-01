Число пострадавших в ходе стычек в Барселоне возросло до 337 человек

01.10.2017 18:07

Число пострадавших в ходе стычек между полицией и сторонниками независимости Каталонии возросло до 337 человек, сообщает представитель правительства Каталонии Жорди Турулл в Twitter.

"В столкновениях ранены 337 человек", - говорится в сообщении.

При этом, ранее генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая в эфире телеканала "112 Украина" подчеркнула, что точное число пострадавших пока неизвестно.

"Сейчас называются разные цифры о пострадавших. В частности, учреждения охраны здоровья Каталонии говорят, что 38 человек, которые обратились за помощью в медицинские учреждения. В заявлениях руководителей уже звучит цифра около 300 человек. Сейчас трудно сказать, насколько цифры достоверны. Информации, что среди пострадавших есть граждане Украины, мы пока не имеем", - отметила она.

Напомним, что в Каталонии сейчас проходит референдум о независимости, который считается незаконным. Голосование началось около 9:00 на фоне стычек с полицией. Правоохранители блокировали избирательные участки, однако лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону удалось проголосовать.

Позже полиция открыла стрельбу резиновыми пулями, пострадали десятки людей.