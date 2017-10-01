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"Потерял дар речи": канадский фотограф поразил душераздирающим снимком

01.10.2017 16:29
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"Потерял дар речи": канадский фотограф поразил душераздирающим снимком

Фотограф Трой Мот сделал уникальный снимок, на котором изображен медведь на задымленном полигоне.

Фото он разместил в своем Instagram.

"Это самый душераздирающий образ, который я когда-либо делал. Меня разрывало, когда снимал его, когда редактировал его, и когда несколько раз просто думал об этом", - написал Мот.

По словам фотографа, прошел почти месяц, прежде, чем он решился разместить снимок.

"Когда я прибыл на свалку, дымовая яма была в огне, а пламя поднималось выше медведя. Я потерял дар речи, в полном шоке от того, что видел. Когда я закончил фотографировать, медведь медленно повернулся и спустился в дымную яму, исчезнув с поля зрения. Он больше никогда не возвращался", - цитирует Мота Boredpanda.

 



Теги: Донбасс, Канада, медведь, фотограф, свалка, дым
 
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