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"Потерял дар речи": канадский фотограф поразил душераздирающим снимком
01.10.2017 16:29
Фотограф Трой Мот сделал уникальный снимок, на котором изображен медведь на задымленном полигоне.
Фото он разместил в своем Instagram.
"Это самый душераздирающий образ, который я когда-либо делал. Меня разрывало, когда снимал его, когда редактировал его, и когда несколько раз просто думал об этом", - написал Мот.
По словам фотографа, прошел почти месяц, прежде, чем он решился разместить снимок.
"Когда я прибыл на свалку, дымовая яма была в огне, а пламя поднималось выше медведя. Я потерял дар речи, в полном шоке от того, что видел. Когда я закончил фотографировать, медведь медленно повернулся и спустился в дымную яму, исчезнув с поля зрения. Он больше никогда не возвращался", - цитирует Мота Boredpanda.
Теги: Донбасс, Канада, медведь, фотограф, свалка, дым
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