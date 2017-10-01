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В Германии зарегистрировали первый однополый брак
59-летний Карл Крайле и 60-летний Бодо Менде 1 октября поженились в ратуше берлинского района Шенеберге. До этого пара была вместе 38 лет.
В Германии в воскресенье, 1 октября, был зарегистрирован первый в стране однополый брак. Об этом пишет Reuters.
59-летний Карл Крайле и 60-летний Бодо Менде поженились в ратуше берлинского района Шенеберге. До этого пара была вместе 38 лет.
После церемонии приглашенных угостили свадебным тортом, украшенным радугой и надписью: "Брак для всех".
После церемонии Менде призвал Германию и Европейский союз сделать больше для защиты прав геев в Европе, особенно в восточной.
Законопроект о легализации однополых браков Бундестаг одобрил 30 июня 2017 года. За проголосовали 393 депутата, 226 – против, еще четверо воздержались. Документ также разрешает однополым парам усыновлять детей.
Теги: Донбасс, Германия, брак, свадьба
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