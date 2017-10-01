В Москве скончался основатель КВН

01.10.2017 09:28

Сегодня, 30 сентября, в Москве скончался один из основателей «Клуба веселых и находчивых» (КВН), поэт и писатель Андрей Меньшиков. Как сообщают в его семье, причиной смерти 72-летнего автора и режиссера стала болезнь.

Меньшиков был связан с советским телевидением с 60-х годов. Он был капитаном команды КВН Московского инженерно-строительного института, ставшей первым чемпионом «Клуба веселых и находчивых», уточняет «Интерфакс».

В 1971 году КВН был закрыт, однако спустя 15 лет при участии Меньшикова программа вернулась на телевидение.

С 1975 года Меньшиков работал в молодежной редакции Центрального телевидения в должности заведующего отделом. При его участии были созданы такие программы, как «А ну-ка, девушки!», «Спринт для всех», «Веселые ребята», «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник».

Он был автором и режиссером первого советско-американского детского телемоста «Можем быть одной семьей». Программа в 1988 году была удостоена премии «Эмми» Американской академии телевидения.

Источник: journalist.today