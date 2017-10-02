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Астроном предсказал, что вскоре люди обнаружат инопланетян
Шостак рассказал о поисках внеземной жизни.
Главный астроном американского института SETI Сет Шостак уверен, что мы находимся на расстоянии всего лишь в несколько десятилетий от подтверждения существования разумной инопланетной жизни.
По мнению ученого, разумную жизнь смогут обнаружить в течение 20 лет, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Представитель Института поиска внеземной жизни (SETI) полагает, что даже в нашей галактике Млечный Путь есть достаточно планет, которые могут быть обитаемы. Но при этом Сет Шостак заметил, что найти микробную жизнь значительно проще, чем разумные формы инопланетян.
"Мы можем найти микробную жизнь - примерно такую, какую можно найти в углах вашей ванной. Мы можем обнаружить ее совсем скоро. Так что это произойдет, я думаю, в течение вашей жизни", - подчеркнул Сет Шостак.
Весьма вероятно, что микробная жизнь есть не только на Земле, но и в других местах солнечной системы. В частности, это Марс, а также спутники Юпитера: Европа, Ганимед и Каллисто.
"Внутри нашей системы есть как минимум семь таких мест. Семь мест, где может существовать микробная жизнь. Все они находятся от нас практически на расстоянии вытянутой руки. Осталось только сесть в ракету и добраться до них", - добавил Шостак.
Теги: Донбасс, инопланетянин, астрономия
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