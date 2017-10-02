- Болельщики избили чемпионов Польши за отвратительную игру22:37
- Ученые получили Нобелевскую премию благодаря мухам20:58
- Астроном предсказал, что вскоре люди обнаружат инопланетян20:30
- Каталония может лишиться статуса автономии17:58
- Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших выросло до 50 человек16:54
- Гордон: «Если Украина продолжит брать деньги у МВФ, их будут возвращать наши внуки»15:48
- В США создали уникального робота-трансформера (ВИДЕО)15:15
- Еврокомиссия огорчила жителей Каталонии14:05
- Стрельба в Лас-Вегасе: погибли десятки людей,Трамп выступил с заявлением12:15
- Россияне констатировали полный провал боевиков "ДНР"11:37
Болельщики избили чемпионов Польши за отвратительную игру
В матче чемпионата Польши действующий чемпион Легия крупно уступила принципиальному сопернику — Леху из Познани (0:3), после чего футболисты варшавского клуба получили на орехи от болельщиков
Как сообщает znaj, инцидент произошел, когда футболисты Легии вышли со стадиона к припаркованному автобусу, где их ждали около 50 ультрас.
Лидер фанатов по прозвищу Старух позвал тренера и пригласил игроков на разговор. Футболисты решили, что просто выслушают неприятные вещи, но фанаты сразу набросились на них. Они били игроков по затылку и давали им пощечины так, чтобы не нанести травмы. В драке досталось даже клубной легендой и помощнику тренера Александару Вуковичу.
Драка продолжалась около 10 минут. После избиения хулиганы сказали игрокам: «Если будете так же играть, мы придем снова».
Клуб проводит внутреннее расследование, почему в инцидент не вмешалась служба охраны, а также, как болельщики оказались на парковке стадиона, информирует Przeglad Sportowy.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, футбол, Польша
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Болельщики избили чемпионов Польши за отвратительную игру22:37
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА МИНИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ21:58
- Космос покорят три украинские ракеты21:45
- Кабмин передумал публиковать стоимость газа для украинцев21:30
- Запасайтесь буржуйками: целая область под угрозой замерзания21:16
- Ученые получили Нобелевскую премию благодаря мухам20:58
- Пополнение в ХК «Донбасс»: форвард Александр Костиков подписал контракт с донецким клубом20:45
- Астроном предсказал, что вскоре люди обнаружат инопланетян20:30
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"