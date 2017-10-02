- Джоли пришла в ярость и чуть не сорвала съемки телешоу из-за вопроса о Питте10:41
- Эксперт пояснил, как Украина может обойти вето РФ в ООН по миротворцам на Донбассе10:20
- Испанское правительство отказалось признать референдум в Каталонии08:21
- Референдум и массовые беспорядки: Каталония обнародовала важное обращение к ЕС08:10
- Скандал со звездой фильма "Такси" в Крыму получил продолжение07:20
- Оккупационные власти Крыма начали набор жителей АРК в ВС РФ07:10
- "Охранник Яроша Александр Шумков сам выехал в Россию, где его и арестовали", - МИД и Погранслужба рассказали детали похищение украинца 20:42
- КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТАЛО ОЧЕНЬ ПРОСТО20:05
- В Германии зарегистрировали первый однополый брак19:07
- В Швеции прошел марш неонацистов, задержаны 60 человек18:27
Джоли пришла в ярость и чуть не сорвала съемки телешоу из-за вопроса о Питте
Анджелина Джоли появилась в студии развлекательной передачи "Ночная линия" на американском телеканале АВС, чтобы представить свой новый фильм "Сначала они убили моего отца". Голливудская дива, которая в последнее время настаивает, что она в первую очередь является сценаристом и режиссером, а не актрисой, рассчитывала поговорить с ведущей шоу исключительно о съемочном процессе.
Как сообщает американский портал Page Six, мисс Джуджу Ченг, которая брала интервью у Энджи, неожиданно для своей гостьи задала ей вопрос о деталях бракоразводного процесса с Брэдом Питтом.
Улыбка Анджелины тут же потухла, она разнервничалась и в итоге пришла в такую ярость, что потребовала остановить съемку и стереть последние несколько минут из записи. Раскачиваясь на кресле и едва сдерживая слезы, Анджелина нервно повторяла: "Со мной все в порядке. Со мной все в порядке. И дети здоровы, и я здорова".
Отметим, что до недавнего времени Джоли довольно спокойно высказывалась о своей жизни после разрыва с Питтом. К примеру, она призналась, что ей трудно быть одной, но дети ее поддерживают и во всем помогают.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Брэд Питт, Анджелина Джоли
- Страховые взносы в Пенсионный фонд. Нюансы изменений
- Шахта "Шахтерская-Глубокая" уйдет частнику. Или уже, до конкурса, ушла?
- Донецкая область будет дружить с Туркменистаном
- Донбасс уже не будет донором!
- Долг по зарплате в Украине вырос. Донецк и Харьков лидируют
- В Украине на 4,4% выросла средняя зарплата
- Нужен режим тишины: Донбассу грозит новая экологическая катастрофа07:05
- КАК ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА РЕШАЮТ КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ21:43
- Критическая ситуация: в Алчевске простаивают коксохим и меткомбинат21:29
- На Луганщине 250-летие отметило одно из старейших агропредприятий Украины20:16
- 59 гектаров земли в Марьинском районе возвращены государству19:29
- Жебривский сообщил, что в Авдеевке восстановили 68 поврежденных в ходе обстрелов домов18:47
- Увеличилось количество боевиков пересекающих неподконтрольную Украине территорию11:48
- Руководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК11:23
- В Мариуполе задержали серийных грабителей10:48
- В АВДЕЕВКЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОПАДАНИЯ СНАРЯДА СГОРЕЛ ДОМ20:48
- КОММУНАЛЬЩИКИ СНОВА ХОТЯТ РАЗОРИТЬ УКРАИНЦЕВ11:23
- ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА БУДЕТ СОЗДАН НОВЫЙ СУД11:08
- Apple опубликовала исходники ядра iOS и macOS11:00
- Штепа: «Старец мне говорил, что в 2018 году я буду руководить Украиной»10:50
- Джоли пришла в ярость и чуть не сорвала съемки телешоу из-за вопроса о Питте10:41
- Новый курс евро шокирует украинцев10:31
- Срочно: сгорели заживо запертые в хостеле люди, много смертей10:24
- Эксперт пояснил, как Украина может обойти вето РФ в ООН по миротворцам на Донбассе10:20
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Синоптики поділились несподіваним прогнозом10:00
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- Медики назвали главную причину смертности украинцев07:33
- Чем так полезна вода с замороженным лимоном натощак22:24
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- "Это памятник героям ополчения или Плотницкому?" - соцсети пришли в "восторг" из-за появления в оккупированном Луганске "монументов" свинье и быку
- Боевики "ЛНР" под "кайфом" насиловали девочек 12-14 лет - одна из жертв беременна: соцсети сообщили о жутких преступлениях "освободителей"