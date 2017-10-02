Еврокомиссия огорчила жителей Каталонии

02.10.2017 14:05

Референдум о независимости Каталонии от испанской короны является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом Испании. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает телеканал 112 Украина.

Как отметили в Еврокомиссии, голосование прошло в разрез с испанским законодательством и его результаты не могут быть признаны Брюсселем. Кроме того, Каталония как самостоятельное государственное образование не сможет рассчитывать на членство в Евросоюзе.

"Согласно конституции Испании, референдум в Каталонии не является законным. Этот вопрос является внутренним делом Испании", - говорится в заявлении.

В Еврокомиссии также призвали стороны к единству и стабильности, настояв на необходимости не допустить государственного раскола.

"Мы призываем все стороны очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике", - заявили в Еврокомиссии.