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Испанское правительство отказалось признать референдум в Каталонии

02.10.2017 08:21
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Испанское правительство отказалось признать референдум в Каталонии

Рахой заявил, что правовое государство сохранило свою силу

ремьер-министр Испании Мариано Рахой отказался называть голосование в Каталонии референдумом о самоопределении, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на La Vanguardia.

"Сегодня в Каталонии не прошел референдум о самоопределении. Правовое государство сохранило свою силу",  – сказал он.

По данным испанской газеты El País, власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение завершить процесс голосования на референдуме о независимости региона от Испании к 20:00 по местному времени. Позже этого срока будет позволено голосовать лишь тем, кто уже ожидает в очереди возле избирательных участков.

Напомним, сегодня участники референдума должны ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?". По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если на референдуме за это проголосует большинство его участников.

В массовых акциях уже пострадало 465 человек, и это только те, кто обратился за помощью к медикам. Как сообщали в испанском МВД, со стороны правоохранителей также потери – пострадали 11 силовиков.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, Испания, референдум, Каталония
 
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