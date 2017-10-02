Каталония может лишиться статуса автономии

02.10.2017 17:58

Согласно конституции Испании, центральное правительство имеет право отменить автономный статус Каталонии.

Испания может воспользоваться своим конституционным правом и отменить автономию Каталонии, если ее региональный парламент провозгласит независимость.

Об этом в понедельник, 2 октября, заявил министр юстиции Испании Рафаэль Катала, передает УНИАН со ссылкой на Deutsche Welle.

Он напомнил, что согласно со 155-й статьей конституции Испании, центральное правительство имеет право отменить автономный статус Каталонии. "Существует 155-я статья (конституции).

Мы применим всю силу закона. Нашим долгом является решение проблем и мы это сделаем, даже если определенные меры будут мучительным. Но если кто-то провозгласит независимость, мы вынуждены будем сказать им, что они этого не имеют права сделать", - подчеркнул Катала.

Как сообщалось ранее, за обретение независимости Каталонии от Испании проголосовали 90 процентов жителей региона, которые участвовали в референдуме.

По последним данным властей Каталонии в столкновениях с полицией во время проведения референдума пострадали 844 человека.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что каталонцы заслужили свое право на суверенитет. Он пообещал, что в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для принятия решения в соответствии с законом о референдуме.

Тем не менее, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии не было никакого референдума, назвав это “инсценировкой”.

Источник: https://from-ua.com