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Стрельба в Лас-Вегасе: число погибших выросло до 50 человек
В полиции уже установили личность стрелка
По последним данным, число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 50, передает gazeta.ru со ссылкой на Sky News. В то же время число пострадавших увеличилось до 200.
Стрельба произошла на фестивале музыки кантри "Route 91". По словам шерифа департамента полиции Лас-Вегаса, в данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают спутницу мужчины, который открыл огонь с балкона отеля Mandalay Bay.
В свою очередь 112 со ссылкой на телеканал ABC и заявление шерифа полиции Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо сообщил о том, что ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летним местным жителем.
В полиции не назвали имя стрелка, лишь отметили, что ему 64 года и он не является афроамериканцем. Мужчина открыл стрельбу по толпе на концерте с высоты 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе "Мандалай Бэй".
Правоохранители также идентифицировали спутницу стрелка, 63-летнюю Мэрилу Дэнли. Она могла скрыться с места происшествия на автомобиле и объявлена в розыск. Как заявил Ломбардо, злоумышленник был ликвидирован в ходе перестрелки с полицейским. Пока инцидент не рассматривается как теракт.
Теги: Донбасс, Лас-Вегас, стрельба
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