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Россия продает уголь ОРЛО в Польшу. Плотницкий имеет свою долю
Уголь антрацит, который добывается на неподконтрольной территории Луганской области, попадает в Польшу по сфабрикованным в России документам, сообщает польское издание Gazeta Prawna.
Издание утверждает, что доходы от продажи угля получает, среди прочих, главарь боевиков так называемой «ЛНР» Игорь Плотницкий.
«Экспортом в Польшу антрацита с ОРДЛО занимается фирма Doncoaltrade, зарегистрированная в городе Катовице. В польском государственном реестре ее главой и основным акционером является Александр Мельничук, который на протяжении определенного времени был «заместителем министра энергетики и угольной промышленности ЛНР». Акционером компании также был Роман Зюков — сын бывшего первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Зюкова. Однако, один из ассистентов Романа Зюкова сообщил, что тот продал Мельничуку свою долю в компании еще в 2014 году», — говорится в сообщении.
Издание отмечает, что в Россию попадает уголь из шахт, подконтрольных Мельничуку, а также из » копанок». Боевики продают антрацит по 22 доллара за тонну, тогда как его официальная цена на границе с Польшей составляет 140 долларов.
‘Русские официально относят товар к категории импорта из Украины, потому что компания, которая его экспортирует, официально зарегистрирована в Киеве. Украина признает это как контрабанду, потому что не существует пограничного контроля или экспорта из так называемой «ЛНР», — отмечает издание.
Трудно оценить, сколько угля таким образом попало и продолжает попадать в Польшу. Подсчеты усложняет факт, что эту схему сложно однозначно признать контрабандной, поскольку запрет экспорта из Украины касается только Крыма.
«Схему попадания угля с ОРДЛО в ЕС изданию подтвердил председатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский, который когда-то был заместителем директора двух шахт в Луганской области. По его словам, с каждой тонны угля, который «ЛНР» продавала на территорию, которая контролируется украинскими властями, в карман Плотницкого попадало 500 грн. Он считает, что свою долю Плотницкий имеет также и из антрацита, который экспортируется в Польшу», — пишет Gazeta Prawna.
Источник informator.
Теги: Россия, Донбасс, уголь, ЛНР
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