Романа Полански снова обвиняют в изнасиловании

На этот раз 84-летнего Романа Полански обвинила 61-летняя немецкая актриса Ренате Лангер

По словам актрисы, Полански изнасиловал ее, когда ей было 15 лет. Женщина утверждает, что долгие годы молчала об этом инциденте, чтобы не расстраивать родителей. Недавно родных Ренаты не стало, и она наконец решилась рассказать о событиях своего детства, пишет The Guardian.

По версии Лангер, в 1972 году она поехала в швейцарский дом режиссера. Тогда он якобы хотел пригласить ее сняться в одном из своих фильмов. Но одними только разговорами о кино встреча не обошлась.

Женщина также отметила, что спустя месяц после случившегося Полански извинился перед ней и действительно предложил роль в картине, которая снималась в Риме. Наивная девушка согласилась и обрекла себя на повторение инцидента – Роман снова изнасиловал ее в доме, где она остановилась на время съемок.

Рената Лангер уже четвертая женщина, которая заявляет, что ее изнасиловал Полански. Режиссер уже не раз бывал в суде. Например, он проходит по делу о растлении несовершеннолетней Саманты Геймер.

По данным прокуроров, тогда он дал 13-летней американке шампанское и наркотики, после чего принудил к сексу. По американским законам Полански грозило тюремное заключение сроком 50 лет. Недавно жертва заявила, что намерена ходатайствовать о закрытии дела.

Источник: https://www.segodnya.ua