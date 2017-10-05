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Россия негодует: в Канаде приняли аналог «акта Магнитского»
Палата общин парламента Канады приняла аналог "закона Магнитского". Законопроект был единогласно принят всеми 277 депутатами, которые находились на заседании, сообщает CBC News, передает УНИАН.
Закон позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру, в том числе – в России. Примечательно, что текст закона не выделяет отдельно Россию, однако именно у РФ он вызвал наибольшее возмущение.
Теперь для вступления закона в силу необходимо получить подпись генерал-губернатора, что должно произойти уже в ближайшие дни. Канадский закон, получивший название "О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников", является аналогом "закона Магнитского", принятого в Штатах.
«Акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Он вводит персональные санкции в отношении лиц, которые, по данным властей США, причастны к гибели юриста. Санкции подразумевают запрет на въезд в США и заморозку активов этих людей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Россия, Донбасс, Канада
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