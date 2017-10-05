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Том Круз вернулся на съемки фильма "Миссия невыполнима 6"

05.10.2017 21:15
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Том Круз вернулся на съемки фильма "Миссия невыполнима 6"

Круз всегда стремится исполнять трюки самостоятельно, не подвергая риску жизни каскадеров

Том Круз вернулся на съемочную площадку боевика "Миссия невыполнима 6". Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные корреспондентами издания Daily Mail, которым удалось "подсмотреть" с большого расстояния, как актер снимается в одной из насыщенных действием сцен.

Таким образом, Круз сдержал свое обещание не "залеживаться на больничной койке" и поскорее вернуться к работе. Напомним, что в августе 2017 года он получил тяжелую травму во время исполнения одного из многочисленных трюков на съемочной площадке. Крузу пришлось перепрыгивать с одного здания на другое в центральной части Лондона. Вероятно, не рассчитав траекторию прыжка, он врезался в стену. Как показало последовавшее за этим медицинское освидетельствование, у него оказались сломаны две кости в лодыжке.

Отметим, что Том Круз всегда стремится исполнять трюки самостоятельно, не подвергая риску жизни каскадеров. Только в самых исключительных случаях к работе подключаются профессионалы.

Помимо Круза, в шестой серии "Миссии невыполнимой" снимались Ребекка Фергюсон, Генри Кавилл, Алек Болдуин, Ванесса Кирби, Саймон Пегг, Сиан Брук и другие актеры. Релиз картины запланирован на 26 июля 2018 года.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, фильм, актер, Том Круз, Миссия невыполнима
 
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