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В турецкой Анталии нашли останки Санта-Клауса
Уникальная находка была обнаружена в церкви святого Николая.
Археологи обнаружили в турецком городе Анталия предполагаемые останки святого Николая, который также известен как Санта-Клаус. Потайную гробницу нашли в церкви святого Никола в Демре.Об этом сообщает Хроника.инфо с ссылкой на 24tv.ua.
Как известно, образ Санта-Клауса или Николая был христианским святым в IV веке нашей эры и его канонизировали за большое добродушие по отношению к бедным детям. Его легендарная привычка дарить подарки детям вдохновила людей на создание доброго дедушки в красном костюме и с белой бородой.
Исторические архивы говорят, что Николай был похоронен в храме, построенном в его честь, однако местонахождение тела святого всегда было тайной. Глава отдела по защите памятников Анталии Кемил Карабайрам сообщил, что находку обнаружила команда рабочих во время исследования подземного хранилища церкви.
"Добраться туда было сложно, поскольку на полу сохранилась древняя мозаика, которая является ценным памятником прошлого. Пришлось осторожно удалять одну плитку за другой", – рассказал исследователь.
На изучение уникальной находки уже собирают команду экспертов: ее нужно сначала извлечь из склепа и проверить, правда ли найденные останки принадлежат святому. В прошлом ходили слухи, что некоторые кости были украдены итальянскими торговцами в средневековые времена, но археологи не верят в правдивость этой теории.
Теги: Донбасс, Турция, Анталия, Санта Клаус
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