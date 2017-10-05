Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят

05.10.2017 12:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят

Известная певица Земфира вероятно заключила брак в Швеции, где недавно был принят закон об однополых браках

Вступила в официальные отношения Земфира с актрисой Ренатой Литвиновой – сделали вывод журналисты, рассмотрев кольца на безымянных пальцах женщин.

Артистки провели уик-энд в Европе. Они посетили Стокгольм после Таллина, где Литвинова снимала новый фильм «Волшебный кубок».

Также сообщается, что в столице Эстонии они сходили на концерт поп-дивы Мадонны.

Популярная российская певица и режиссер уже давно перестали скрывать отношения, но и не афишируют их.

Отметим, поклонники Земфиры отреагировали на такое известие очень бурно. Кто-то отказывается верить и надеется, что это просто очередная «утка» журналистов. Другие же уже вычеркнули певицу из своих кумиров и желают ей не возвращаться из Швеции.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, скандал, Земфира, певица
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх