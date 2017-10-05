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Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
Известная певица Земфира вероятно заключила брак в Швеции, где недавно был принят закон об однополых браках
Вступила в официальные отношения Земфира с актрисой Ренатой Литвиновой – сделали вывод журналисты, рассмотрев кольца на безымянных пальцах женщин.
Артистки провели уик-энд в Европе. Они посетили Стокгольм после Таллина, где Литвинова снимала новый фильм «Волшебный кубок».
Также сообщается, что в столице Эстонии они сходили на концерт поп-дивы Мадонны.
Популярная российская певица и режиссер уже давно перестали скрывать отношения, но и не афишируют их.
Отметим, поклонники Земфиры отреагировали на такое известие очень бурно. Кто-то отказывается верить и надеется, что это просто очередная «утка» журналистов. Другие же уже вычеркнули певицу из своих кумиров и желают ей не возвращаться из Швеции.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, скандал, Земфира, певица
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