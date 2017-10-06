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Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией
В интервью журналистам «Обозревателя» Константин Грищенко, ранее занимавший должность главы Министерства иностранных дел Украины, заявил, что официальный Киев не ощутит на себе серьезного влияния в связи с тем, что венгерские власти предложили своим российским коллегам действовать сообща для противодействия реформы украинской системы образования. Об этом сообщает replyua.net.
«Речь идет о более внутреннем вопросе, решать который нужно в пределах Украины. Я не уверен, что прозвучавшие заявления из Будапешта каким-то образом повлияют на Украину. Безусловно, Киев должен более четко предоставить аргументы в пользу нового закона. Вместе с тем, все заявления венгерских политиков – это сплошной популизм», - рассказал дипломат. В то же время, Грищенко уверен, что Венгрия и Россия уже давно сформировали союз.
«Реалии таковы, что этот союз возник далеко не вчера. И выходит он за пределы реформы образования в части языка. Основой этого союза являются аналогичные подходы внутренней политики и резкое невосприятие критики со стороны Европейского Союза», - подытожил дипломат.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Венгрия, союз
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