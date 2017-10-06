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Меган Фокс объяснила, почему одевает сына в платья
Меган Фокс объяснила, почему одевает сына в платья
Накануне Меган Фокс в очередной раз дала повод для разговоров, попав в объектив папарацци вместе с семьей. Актриса с мужем Брайаном Остином Грином и сыновьями была запечатлена на прогулке в Лос-Анджелесе. Старший сын звездной пары, Ноа, опять оказался одет в девичье платье, на этот раз на мальчике был наряд принцессы Эльзы из мультфильма "Холодное сердце".
"Я выросла в строгой религиозной семье, где были ограничения, и теперь сама не желаю мешать своим детям самовыражаться. В нашем доме нет никаких правил, и если Ноа так хочет, мы его поддержим", — сказала она. Грин полностью согласен с женой.
"Если ребенок хочет надеть платье, ради бога, мне все равно, какой выбор он сделает — в пользу платья, очков для плавания или вообще домашних тапочек. Это его личное дело, не я решаю, что ему надеть", — сказал актер, добавив, что Ноа сейчас в том возрасте, который идеально подходит для "забав". "Если Ноа так хочет, то пусть делает. Это его жизнь и его одежда, а не моя", — отметил Брайан Остин Грин.
Напомним, что у супругов трое сыновей: четырехлетний Ноа, трехлетний Бодхи и годовалый Джорни. В недавнем интервью актер признался, что мечтает еще об одном ребенке: Грин хочет, чтобы Меган в ближайшем будущем родила ему дочь.
Теги: Донбасс, сын, Меган Фокс, актриса
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