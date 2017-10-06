Облил спиртом и поджег: детали чудовищного убийства в детсаду

06.10.2017 19:52

В Бразилии, 5 октября, охранник детского сада поджогом убил шестерых детей и одну воспитательницу

Трагедия произошла в городе Жанауба на юге-востоке страны. Охранник поджег здание, а после облил спиртом детей и их учителя. Более 50 человек госпитализировали с различными травмами.

Охранник работал в школе почти восемь лет по ночам, и не имел прямого контакта с детьми. После трагедии полицейские обыскали дом его семьи для установления мотива преступления, и нашла много емкостей с алкоголем.

Выяснилось, что накануне вечером душевнобольной сообщил своей семье, что он сделает им подарок, после чего умрет.

Он работал в муниципальном детском саду с 2008 года, однако в сентябре 2017 года попросил отпуск за свой счет, сославшись на проблемы со здоровьем. В полиции сказали, что с 2014 года у него были проблемы с психическим здоровьем. Он был доставлен в больницу с ожогами, а затем умер.

Погибшим детям было около четырех лет.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на The Telegraph