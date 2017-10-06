Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Облил спиртом и поджег: детали чудовищного убийства в детсаду

06.10.2017 19:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Облил спиртом и поджег: детали чудовищного убийства в детсаду

В Бразилии, 5 октября, охранник детского сада поджогом убил шестерых детей и одну воспитательницу

Трагедия произошла в городе Жанауба на юге-востоке страны. Охранник поджег здание, а после облил спиртом детей и их учителя. Более 50 человек госпитализировали с различными травмами.

Охранник работал в школе почти восемь лет по ночам, и не имел прямого контакта с детьми. После трагедии полицейские обыскали дом его семьи для установления мотива преступления, и нашла много емкостей с алкоголем.

Выяснилось, что накануне вечером душевнобольной сообщил своей семье, что он сделает им подарок, после чего умрет.

Он работал в муниципальном детском саду с 2008 года, однако в сентябре 2017 года попросил отпуск за свой счет, сославшись на проблемы со здоровьем. В полиции сказали, что с 2014 года у него были проблемы с психическим здоровьем. Он был доставлен в больницу с ожогами, а затем умер.

Погибшим детям было около четырех лет.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на  The Telegraph



Теги: Донбасс, Бразилия, убийство, детский сад
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх