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Облил спиртом и поджег: детали чудовищного убийства в детсаду
В Бразилии, 5 октября, охранник детского сада поджогом убил шестерых детей и одну воспитательницу
Трагедия произошла в городе Жанауба на юге-востоке страны. Охранник поджег здание, а после облил спиртом детей и их учителя. Более 50 человек госпитализировали с различными травмами.
Охранник работал в школе почти восемь лет по ночам, и не имел прямого контакта с детьми. После трагедии полицейские обыскали дом его семьи для установления мотива преступления, и нашла много емкостей с алкоголем.
Выяснилось, что накануне вечером душевнобольной сообщил своей семье, что он сделает им подарок, после чего умрет.
Он работал в муниципальном детском саду с 2008 года, однако в сентябре 2017 года попросил отпуск за свой счет, сославшись на проблемы со здоровьем. В полиции сказали, что с 2014 года у него были проблемы с психическим здоровьем. Он был доставлен в больницу с ожогами, а затем умер.
Погибшим детям было около четырех лет.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на The Telegraph
Теги: Донбасс, Бразилия, убийство, детский сад
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