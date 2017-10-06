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Полицейские высадили 30 пьяных пассажиров из поезда Интерсити
По информации пресс-службы «Укрзализныци», вчера, 5 октября, на станции «Коростень» Житомирской области из поезда «Перемышль — Киев» правоохранители высадили три десятка пассажиров, которые нарушили правила поведения в общественных местах, о чем сообщает replyua.net.
«В процессе поездки в скоростном поезде группа пассажиров из Перемышля в Киев после того, как поезд отправился со станции Львов, начали крайне вызывающе себя вести – они очень громко разговаривали, употребляли алкогольные напитки, нарушали общественный порядок и препятствовали путешествию других пассажиров», — отмечается в сообщении. Правонарушители были высажены в городе Коростень, для чего пришлось привлечь дежурного по вокзалу и сотрудников правоохранительных органов в соответствии с пунктом 8.38 Правил перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины. В билетах нарушителей уже стоят отметки соответствующего содержания.
Между украинской столицей и Перемышлем курсируют два поезда категории «Интерсити+», число остановок в пути сокращено до минимума.
Теги: Донбасс, поезд, полиция, пьяный
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