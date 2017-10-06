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The Washington Post обнародовала новые «ядерные планы» Трампа
06.10.2017 13:41
Президент США Дональд Трамп намеревается аннулироваться ядерную сделку с Ираном. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, передает УНИАН.
Американский президент, по данным издания, уверен, что эта сделка «не отвечает национальным интересам США». Планируется, что 12 октября Трамп выступит с речью, в которой изложит стратегию применительно к Ирану.
При этом отмечается, что планы главы государства «могут поменяться». Об этом газете сообщили все источники. В Белом доме отказались подтверждать информацию о грядущем выступлении президента по поводу ядерной сделки.
В сентябре Трамп заявил, что принял решение по сделке с Ираном, не став уточнять детали.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ядерное оружие, Дональд Трамп
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