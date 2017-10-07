- Девушка нашла необычный способ отомстить нежеланным ухажерам10:48
- Украина заинтересована в помощи США по охране складов - Муженко09:44
- Звезда "Игры престолов" рассказал, когда завершатся съемки финального сезона20:30
- Облил спиртом и поджег: детали чудовищного убийства в детсаду19:52
- "Ксенофобский скандал" в полиции Польши: подключились украинские дипломаты19:15
- Токио: олимпийцам угрожает реальная опасность. 18:58
- Полицейские высадили 30 пьяных пассажиров из поезда Интерсити17:15
- Какое оружие Украина рассчитывает получить от США16:48
- Меган Фокс объяснила, почему одевает сына в платья15:30
- Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией14:48
Девушка нашла необычный способ отомстить нежеланным ухажерам
20-летняя студентка из Амстердама нашла хороший способ поквитаться с парнями, которые пристают к ней на улице.
Большинство девушек просто игнорируют парней, которые пристают к ним на улице, и проходят мимо, но Ноа Джансма решила поквитаться с наглецами.
Девушка создала аккаунт в Instagram под названием Dear Catcallers ("Дорогие свистуны"), где постит селфи с мужчинами, которые к ней приставали на улице. Таким образом Джансма пытается привлечь внимание общественности к проблеме сескизма в Нидерландах. Ведь подобные предложения познакомиться, по мнению девушки, являются оскорбительными.
Мужчины на удивление спокойно реагируют на просьбу Ноа сфотографироваться с ней и охотно позируют перед камерой. Видимо, потому, что не догадываются, куда потом попадут эти снимки.
На страницу @dearcatcallers уже подписалось более 140 тысяч пользователей. В комментариях они активно обсуждают подобную проблему в разных странах и называют Джансма очень мужественной. Проект Ноа длился месяц и после его завершения девушка решила передать эстафету жертвам хамского отношения мужчин по всему миру.
А в Нидерландах, к слову, с 1 января 2018 года приставание на улице будет наказуемо. Нарушители закона получат штраф до 190 евро.
Источник: segodnya.ua
Теги: Донбасс, Амстердам, девушка, месть
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- Охотники вместо фазана подстрелили девушку
- Америку представят посол и танцоры из Филадельфии
- Американцы выловили гигантское чудовище (ВИДЕО)
- Оленя жалко: звезду YouTube усыпили (ВИДЕО)
- Украинец сбросил сына с небоскрёба, чтобы отомстить жене
- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста 07:29
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- Муженко пугает неимоверными потерями при силовом возврате Донбасса18:16
- ОБСЕ обвинила боевиков ОРЛО в использовании лазеров (ВИДЕО)16:10
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СНОВА БУДУТ ОТСТРЕЛИВАТЬ ЖИВОТНЫХ15:15
- Дипломат пояснил, опасен ли для Украины союз Венгрии с Россией14:48
- На Донетчине более 900 полицейских будут уволены за коррупцию13:23
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков10:55
- В каком случае кофе поможет похудеть11:06
- Девушка нашла необычный способ отомстить нежеланным ухажерам10:48
- Директора одесского лагеря оставили под арестом10:26
- Проливной дождь не помешал сборной Украины обыграть Косово (ВИДЕО)10:17
- "Золото Януковича" принадлежало Кацубам – СМИ10:04
- Украина заинтересована в помощи США по охране складов - Муженко09:44
- Шаг к миру или сдача интересов. Что произошло в Раде09:25
- Автовиробництво в Україні зросло на 77% з початку року09:11
- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Чем опасен для глаз синий свет экрана?08:36
- В каком случае кофе поможет похудеть11:06
- Шаг к миру или сдача интересов. Что произошло в Раде09:25
- Чем опасен для глаз синий свет экрана?08:36
- Зима близько: п'ять способів зігрітися 08:06
- Простой способ измерения температуры без градусника21:59
- Действенные методы от головной боли при смене погоды20:49
- Синдром старческого убожества: почему мы храним хлам19:35
- Як зміцнити серцево-судинну систему без допомоги ліків16:18
- Какие продукты помогут при осенней депрессии14:15
- Зелений чай з лимоном: в чому його користь для організму13:11
- "Задолбало ездить за пенсией в Украину", - соцсеть возмущена откровениями таксиста из окупированной Горловки
- "Это плевок во всех, кто здесь еще живет”, - жители фейковой "ДНР" возмущены новым "достижением" республики. ВИДЕО
- Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
- "Зачем я воевал за "ДНР"?! Чтобы теперь работать грузчиком?" - крик души дончанина о жизни в Донецке поразил соцсети
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- "Россияне, запомните, они предадут каждого "ихтамнета" на Донбассе! До границы добежать не успеете”, - боевик "ДНР" шокировал циничным предательством "кураторов"
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- В оккупированный Донецк с концертом едут "легенды" эстрады из России: в Сети высмеяли "культурное" мероприятие в "ДНР". ВИДЕО
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются