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В Австралии кенгуру устроили драку посреди дороги
07.10.2017 21:22
В Австралии пара дерущихся кенгуру так увлеклась процессом выяснения отношений, что не заметила, как оказалась на проезжей части дороги.
Запись была сделана Марком Мэлоуном на острове Кенгуру неподалеку от южного побережья Австралии.
В течение нескольких минут сумчатые бойцы поочередно наносили друг другу удары лапами и толкались, после чего переместились на обочину дороги, позволив наконец водителям проехать.
Источник: newsyou.info
Теги: Донбасс, Австралия, драка, кенгуру, дорога
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