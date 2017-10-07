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В Австралии кенгуру устроили драку посреди дороги

07.10.2017 21:22
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В Австралии кенгуру устроили драку посреди дороги

В Австралии пара дерущихся кенгуру так увлеклась процессом выяснения отношений, что не заметила, как оказалась на проезжей части дороги.

Запись была сделана Марком Мэлоуном на острове Кенгуру неподалеку от южного побережья Австралии.

В течение нескольких минут сумчатые бойцы поочередно наносили друг другу удары лапами и толкались, после чего переместились на обочину дороги, позволив наконец водителям проехать.

Источник: newsyou.info



Теги: Донбасс, Австралия, драка, кенгуру, дорога
 
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