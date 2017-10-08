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На каких авто любят ездить европейцы
В августе нынешнего года самым продаваемым автомобилем в Европе стал Volkswagen Golf. В прошлом месяце немецкой компании удалось реализовать 30986 таких автомобилей. Эта цифра на 5,1% больше показателей за аналогичный период 2016 года. Соответствующие данные со ссылкой на исследование компании JATO Dynamics приводит аналитическое агентство «Автостат».
На втором месте Renault Clio. Продажи этого автомобиля в Европе в августе увеличились на 31,9% и составили 16859 штук. Замыкает первую тройку Skoda Octavia. В минувшем месяце европейцы приобрели 15857 таких машин, что на 11,6% больше чем в прошлом году.
На четвертом и пятом месте Volkswagen Tiguan и Dacia Sandero с показателями 13936 (-2,4%) и 13828 экземпляров (-5,5%) проданных автомобилей соответственно. Далее следуют Volkswagen Polo (12891 шт., -12,4%), Nissan Qashqai (12403 шт., +17,1%), Opel/Vauxhall Corsa (12390 шт., -8,6%), Peugeot 208 (12348 шт., -10,2%) и Toyota Yaris (12208 шт., +17,6%).
Ранее сообщалось, что больше всего в августе 2017 г. в Евросоюзе было продано автомобилей Volkswagen. Немецкая компания смогла реализовать 102 324 машин, что на 4,4% меньше чем в прошлом году. На втором месте Renault с показателем 58 115 проданных транспортных средств (+11,5%). Замыкает первую тройку Ford. Американская компания продала в прошлом месяце 54 637 автомобилей. Эта цифра на 3,5% меньше аналогичных показателей 2016 года.
Источник: autodriving.net
Теги: Донбасс, авто, Европа, компания
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