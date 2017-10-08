Главная / Новости / Мир / ПЕРВАЯ ЖЕНА ТРАМПА ОТКАЗАЛАСЬ БЫТЬ ПОСЛОМ США В ЧЕХИИ ИЗ-ЗА «ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»
Последние новости раздела
- ПЕРВАЯ ЖЕНА ТРАМПА ОТКАЗАЛАСЬ БЫТЬ ПОСЛОМ США В ЧЕХИИ ИЗ-ЗА «ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»09:41
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- В Австралии кенгуру устроили драку посреди дороги21:22
- Полиция обнаружила части тела пропавшей на подлодке журналистки18:22
- Украина не выдаст Австрии подозреваемого в педофилии – СМИ16:44
- Почему Каталония не повторит судьбу Крыма12:25
- ШКОЛЬНИКИ ДОНБАССА УЧИЛИСЬ В ВИЛЬНЮСЕ12:08
- Девушка нашла необычный способ отомстить нежеланным ухажерам10:48
- Украина заинтересована в помощи США по охране складов - Муженко09:44
- Звезда "Игры престолов" рассказал, когда завершатся съемки финального сезона20:30
ПЕРВАЯ ЖЕНА ТРАМПА ОТКАЗАЛАСЬ БЫТЬ ПОСЛОМ США В ЧЕХИИ ИЗ-ЗА «ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»
08.10.2017 09:41
Первая жена президента США Дональда Трампа Ивана рассказала, что могла бы стать послом США в Чехии, но отказалась от должности, чтобы сохранить "идеальную жизнь" в Америке.
Об этом сообщает CBS.
По ее словам, она ценит свободу намного больше, чем возможность быть американским послом.
"Почему я должна была уехать и попрощаться с Майами зимой, Сан-Тропе летом и осенью и весной в Нью-Йорке? У меня прекрасная жизнь", — рассказала Трамп.
Ивана Трамп родилась в Чехословакии в 1949 году. Она была первой женой Дональда Трампа, они состояли в браке с 1977 по 1992 год.
Теги: Донбасс, жена, Чехия, посол, Дональд Трамп
Читайте также:
- Посол Чехии и председатель Донецкой ОГА обменялись любезностями
- Послу в подарок прислали посылку с бомбой
- Чехи помогут Донбассу решить экологические проблемы
- Чехи помогут дончанам модернизировать общественный транспорт
- Посол Палестины скончался после взрыва (ВИДЕО)
- "Так выглядит любовь", - украинцы комментируют фото четы Порошенко
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе19:36
- В Мариуполе столкнулись два авто18:03
- Журналисты попали под обстрел под Красногоровкой17:44
- В Селидово наркотические булочки не попали к адресату15:20
- На Донетчине из-под завалов спасли троих горняков14:41
- В Мариуполе на месте пожара нашли гранату13:24
- В МВД сообщили, сколько пограничников погибло на Донбассе08:53
- Школа в Мариуполе получит имя в честь легендарного украинского футболиста 07:29
- Пустыня вместо моря: курортная зона Украины в опасности21:20
- Для детей из АТО и Крыма разработали бесплатные курсы21:05
- ПЕРВАЯ ЖЕНА ТРАМПА ОТКАЗАЛАСЬ БЫТЬ ПОСЛОМ США В ЧЕХИИ ИЗ-ЗА «ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»09:41
- Верховная Рада убрала важный пункт в законе о реинтеграции Донбасса, — Рахманин09:26
- В Украине обнаружили древнее захоронение09:12
- У Карпатах добудували Бескидський тунель08:55
- Якби війни не було, наші політики вигадали б її08:43
- В Украине вдвое подорожает интернет08:22
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- Причины для остановки водителя полицией07:46
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- Проверенные народные средства от кашля08:05
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал07:27
- ВАДИМ ЗЕЛАНД: ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЕРИТЬ В БОЛЕЗНИ. ИХ НЕТ!22:24
- Это должна знать каждая мама! Что нельзя, а что нужно делать при высокой температуре у ребенка!21:41
- ТОП-7 секретов легкой уборки21:03
- Спасти рядового Шарика. Как волонтеры спасали раненых животных в Калиновке20:08
- Украине нужно печатать больше денег и не копировать Запад - знаменитый экономист19:18
- Во всем мире мед отравлен инсектицидами18:42
- В каком случае кофе поможет похудеть11:06
- Шаг к миру или сдача интересов. Что произошло в Раде09:25
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- Более миллиона украинцев уже сейчас получили повышение пенсий на 1000 гривен
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят
- Переселённые и бездомные: мучения ВПЛ продолжаются
- У Меркель прокомментировали закон об особом статусе Донбасса
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины
- Реинтеграция Донбасса: как закон может повлиять на ситуацию в зоне АТО
- Чем опасно низкое давление и как его лечить