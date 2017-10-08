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ПЕРВАЯ ЖЕНА ТРАМПА ОТКАЗАЛАСЬ БЫТЬ ПОСЛОМ США В ЧЕХИИ ИЗ-ЗА «ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

08.10.2017 09:41
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ПЕРВАЯ ЖЕНА ТРАМПА ОТКАЗАЛАСЬ БЫТЬ ПОСЛОМ США В ЧЕХИИ ИЗ-ЗА «ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

Первая жена президента США Дональда Трампа Ивана рассказала, что могла бы стать послом США в Чехии, но отказалась от должности, чтобы сохранить "идеальную жизнь" в Америке.

Об этом сообщает CBS.

По ее словам, она ценит свободу намного больше, чем возможность быть американским послом.

"Почему я должна была уехать и попрощаться с Майами зимой, Сан-Тропе летом и осенью и весной в Нью-Йорке? У меня прекрасная жизнь", — рассказала Трамп.

Ивана Трамп родилась в Чехословакии в 1949 году. Она была первой женой Дональда Трампа, они состояли в браке с 1977 по 1992 год.



Теги: Донбасс, жена, Чехия, посол, Дональд Трамп
 
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