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Премьер Испании исключил отделение Каталонии
Мадрид готов лишить Каталонию даже нынешней частичной автономии.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой не пойдет на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости. Об этом он сказал в интервью El Pais.
"Правительство позаботится о том, чтобы любая декларация о независимости ни к чему не привела", – сказал Рахой и не исключил возможность роспуска регионального правительства Каталонии.
"Я не исключаю ничего", – ответил Рахой на вопрос, может ли правительство Испании воспользоваться статьей 155-й конституции, которая позволяет Мадриду распустить региональное правительство и лишить Каталонию даже частичной автономии.
При этом Рахой сказал, что он должен "все сделать в нужное время".
"Идеально было бы, если бы не пришлось прибегать к радикальным мерам. У руководства Каталонии еще есть время пойти на попятный и предотвратить жесткую реакцию центрального правительства в Мадриде", – подчеркнул Рахой.
По его словам, "единство страны не является предметом торга" и что Мадрид не будет вести переговоры на фоне угроз.
Мариано Рахой отверг возможность посредничества в конфликте с Каталонией и исключил досрочные выборы.
Источник: korrespondent.net
Теги: Донбасс, Испания, Каталония, автономия
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