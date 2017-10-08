Премьер Испании исключил отделение Каталонии

08.10.2017 15:06

Мадрид готов лишить Каталонию даже нынешней частичной автономии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой не пойдет на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости. Об этом он сказал в интервью El Pais.

"Правительство позаботится о том, чтобы любая декларация о независимости ни к чему не привела", – сказал Рахой и не исключил возможность роспуска регионального правительства Каталонии.

"Я не исключаю ничего", – ответил Рахой на вопрос, может ли правительство Испании воспользоваться статьей 155-й конституции, которая позволяет Мадриду распустить региональное правительство и лишить Каталонию даже частичной автономии.

При этом Рахой сказал, что он должен "все сделать в нужное время".

"Идеально было бы, если бы не пришлось прибегать к радикальным мерам. У руководства Каталонии еще есть время пойти на попятный и предотвратить жесткую реакцию центрального правительства в Мадриде", – подчеркнул Рахой.

По его словам, "единство страны не является предметом торга" и что Мадрид не будет вести переговоры на фоне угроз.

Мариано Рахой отверг возможность посредничества в конфликте с Каталонией и исключил досрочные выборы.

Источник: korrespondent.net