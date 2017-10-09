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Друг Путина обвинил Запад в поддержке террористов

09.10.2017 09:08
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Президент Турции заявил, что западные страны поддерживают ИГ и Аль-Каиду

Западные страны оказывают поддержку террористическим организациям, таким как Исламское государство и Аль-Каида.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в воскресенье, 8 октября, телеканал NTV.

«ИГ, Аль-Каида, РПК (Рабочая партия Курдистана) – за всеми этими организациями вы увидите след Запада. Все они находят убежище на Западе. Они получают очень серьезную материальную поддержку», – заявил турецкий лидер.

Напомним, 9 октября 2017 года, президент Турции Реджеп Эрдоган прибудет в Украину с официальным визитом для участия в 6-м заседании Стратегического совета Турции и Украины.

Ранее Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не одобряет санкции, введенные ЕС против России за аннексию украинского Крыма.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на NTV



Теги: Донбасс, Путин, Турция, терроризм
 
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