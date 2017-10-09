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Друг Путина заявил о попытке госпереворота

09.10.2017 22:08
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Друг Путина заявил о попытке госпереворота

Друг Путина — президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил о попытке государственного переворота

Сегодня, 9 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев отменил свой визит в Сочи, где он должен был принять участие в заседании Совета глав государств СНГ, передает haqqin.az.

Причина — выявленные факты подготовки отдельными политиками беспорядков и попытки переворота в стране в день предстоящих в Кыргызстане президентских выборов.

«Учитывая выявленные факты подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовой поддержки таких политиков из-за рубежа, президент решил отменить свой рабочий визит, чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране», — говорится в сообщении.

Ранее Атамбаев обвинял власти Казахстана в попытке вмешательства во внутренние дела его страны. Астана, по его мнению, поддерживает определенного кандидата на пост президента Кыргызстана.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, Донбасс, переворот, Кыргызстан
 
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