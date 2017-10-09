Эрдоган объявил о военной операции в сирийском Идлибе

09.10.2017 08:21

Военные действия направлены на то, чтобы разгромить Аль-Каиду

Турция начала "серьезную" операцию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Associated Press.

Военная операция проводится совместно с частью оппозиционных сил Сирии, которых поддерживает Турция.

Турецкие военные намерены в конечном итоге сокрушить Аль-Каиду в Идлибе.

Агентство отмечает, что Турция может ввязаться в затяжную и дорогостоящую войну, поскольку Аль-Каида располагает тысячами бойцов в Идлибе и пользуется определенной популярностью у местного населения, в отличие от ИГИЛ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция развернет свои войска в северном сирийском районе Идлиб в рамках так называемого соглашения о деэскалации, достигнутого при посредничестве России в прошлом месяце. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

"Соглашение о зоне деэскалации было перспективной идеей, согласно которой россияне поддерживают безопасность за пределами Идлиба, а Турция будет поддерживать безопасность в регионе Идлиб", – сказал Эрдоган.

Источник: https://www.segodnya.ua