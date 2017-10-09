Конец идиллии: в СМИ сообщают о расставании Шакиры и Пике

09.10.2017 09:30

Влюбленные перестали появляться вместе и не комментируют данные слухи

Как сообщают иностранные СМИ, спустя семь лет отношений 40-летняя певица Шакира и 30-летний испанский футболист Жерар Пике решили расстаться.

Источник близкий к паре заявил, что инициатором разрыва выступила исполнительница. Причиной раскола, как часто это бывает у публичных людей, стала банальная нехватка времени. Шакира практически не видит своего возлюбленного. Особенно ее расстраивает, что он проводит мало времени с их общими детьми: четырехлетним Миланом и двухлетним Сашей.

"Она приняла окончательное решение. Все серьезно", – заявил источник.

Последний официальный выход в свет пары был на свадьбе футболиста Лионела Месси в июне 2017 года.

При этом источник со стороны Пике утверждает, что пара все еще вместе:

"В их отношениях ничего не изменилось. А слухи распространяют люди, которые хотят причинить Пике вред".

Напомним, что Шакира и Жерар Пике вместе с 2010 года. В 2013 году у пары родился сын Милан, а в 2015 – сын Саша.

Источник: https://www.segodnya.ua



