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Независимость Каталонии могут объявить уже завтра, если Испания не пойдет на уступки

09.10.2017 12:15
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Лидер Каталонии Карлес Пучдемон намерен в ближайшее время провозгласить независимость, если правительство Испании не примет предложения о посредничестве. Об этом сообщает DW.

"Дни идут, и если испанское государство не будет реагировать в позитивном ключе, мы сделаем то, ради чего все и происходило", - сказал каталонский политик.

При этом каталонский парламент уже во вторник, 10 октября, может объявить о независимости от Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в воскресенье, 8 октября, повторил, что отказывается "торговаться о единстве страны", а также, что Мадрид не будет вести переговоры "под угрозами".

Напомним, что на улицы Барселоны вышел почти миллион противников отделения Каталонии от Испании.

Как сообщала "Страна", испанский Конституционный суд заморозил проведение заседания парламента Каталонии 9 октября, на котором могли бы провозгласить независимость автономии.

 

Источник: https://strana.ua 



Теги: Донбасс, Испания, независимость, Каталония
 
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