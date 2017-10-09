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У Фінляндії з’явився перший вагітний чоловік

09.10.2017 07:46
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У Фінляндії з’явився перший вагітний чоловік

У Фінляндії майбутній тато зробив операцію зі зміни статі, отримав чоловічі документи, але пізніше перервав гормональну терапію і завагітнів.

Про це повідомляє Yle з посиланням на видавництво Lännen Media.

Так, житель Фінляндії, який народився жінкою, у 2016 році зробив операцію зі зміни статі і отримав чоловічі документи і ідентифікаційний номер.

Однак через якийсь час він призупинив прийом гормональних препаратів, щоб завагітніти, і став першим в історії країни вагітним чоловіком.

Незвичайна вагітність протікає благополучно. Радість від очікування малюка для батьків затьмарюється лише бюрократичними складнощами: комп’ютерні програми системи охорони здоров’я відмовляються розпізнавати ситуацію з вагітністю пацієнта, що має чоловічий ідентифікаційний номер.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Финляндия, беременность, мужчина
 
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