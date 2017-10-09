Ученые нашли следы жизни в спектре Сатурна

09.10.2017 22:30

В NASA раскрыли неожиданные факты о жизни планеты.



Важное открытие сделала станция Cassini. Там обнаружили в кольцах Сатурна большое количество "кирпичиков жизни", что делает их похожими по составу на кометы, передает Хроника.инфо с ссылкой на 24tv.ua.



Свои последние мгновения жизни Cassini провела в особой зоне сатурновской атмосферы, где существует экзотический "дождь" из микрокапель воды и частиц пыли. Они постепенно падают на Сатурн с ближайших к нему колец.



Следы этого дождя нашли в спектре атмосферы Сатурна еще в 1980-х годах, однако до падения Cassini астрономы не были уверены в том, что этот непрерывный поток пыли и воды рождается в кольцах.



Когда Cassini погружалась в атмосферу Сатурна, ученые ожидали увидеть только простые молекулы – водород, гелий, метан, аммиак и азот. Однако, датчики зафиксировали сложную органику – десятки видов ненасыщенных и ароматических углеводородов, спирты, муравьиную кислоту и целый ряд других потенциальных "кирпичиков жизни".



Поэтому ученые пришли к выводу, что кольца Сатурна содержат в себе огромное количество органики, и по химическому и изотопному составу материи они похожи на кометы, которые состоят примерно наполовину из органических соединений.