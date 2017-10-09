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В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков
Завтрак должен быть сытным, но и не влиять отрицательно на вашу фигуру.
В осеннее пасмурное утро большинство людей не могут с легкостью подняться с постели и уж тем более почувствовать прилив сил и энергии. Поэтому китайские диетологи подсказали, какие продукты должен включать в себя завтрак, чтобы он мог взбодрить вас, но при этом не быть чрезмерно калорийным.
Эти продукты должны присутствовать на утренней трапезе:
Овсяная каша. Добавьте к ней мед, свежее яблоко и несколько миндальных орешков, так она получится вкусной и мега-полезной.
Мюсли собственного приготовления. Диетологи не рекомендуют употреблять магазинные мюсли, потому как в них добавляют сахар. А вот если дома приготовить геркулесовую кашу с сухофруктами, пользы от нее будет намного больше.
Гречневая каша. Китайцы советуют кушать по утрам гречку с молоком.
Салат из сезонных фруктов. Нарежьте в пиалу груши, яблоки, цитрусовые фрукты и любые другие, какие есть в вашем холодильнике. Для заправки используйте мед и лимонный сок.
Салат из овощей с зеленью. Углеводы и клетчатка сделают свое дело, а если заправить салат оливковым маслом, то это блюдо будет очищать и омолаживать ваш организм изнутри.
Бутерброд. Только полезный бутерброд отличается от тех, к которым многие привыкли. Вместо белого хлеба используйте цельнозерновой, а колбасу замените отварным куриным филе. Добавьте лист салата и свежие томаты, чтобы бутерброд получился еще более полезным.
Натуральный йогурт. Домашний йогурт не содержит красителей, пищевых добавок и сахара, поэтому стакан данного кисломолочного напитка принесет пользу вашему желудку и кишечнику, поможет проснуться и не позволит набрать лишние килограммы.
Творог. Не многие могут заставить себя есть кислый творог на завтрак, но китайские диетологи рекомендуют кушать по утрам именно его, а для более приятного вкуса следует добавить мед и сезонные ягоды, обладающие полезными свойствами.
Омлет. Куриные яйца являются одними из самых питательных продуктов, вмещающих в себе максимум полезных веществ, в связи с этим эксперты и советуют на завтрак готовить омлет. Чтобы блюдо не показалось вам скучным, добавьте в омлет овощи и зелень.
Банановые панкейки. Для их приготовления вам понадобится немного муки, один банан и щепотка соды. Жарят панкейки на антипригарной сковороде без масла. Таким образом они получаются одновременно сытными и низкокалорийными. Для сладкоежек - это отличный вариант завтрака. Пить с ними можно зеленый чай с медом.
Такие завтраки наполнят ваш организм энергией до обеда и вы не будете чувствовать голод, но самое главное - поправиться от этих продуктов, съеденных утром, практически невозможно.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, здоровье, Китай, завтрак, продукты
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