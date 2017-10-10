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Черные клубы дыма - все, что осталось от СУ-24: в Сети опубликованы первые кадры с места крушения российского бомбардировщика в Сирии
10.10.2017 15:16
Немецкий журналист Джулиан Репке опубликовал первые кадры с места крушения российского бомбардировщика СУ-24 на аэродроме Хеймим в Сирии. Кадры с места происшествия Репке выложил на своей странице в Twitter, сообщает "Диалог.UA".
На фотографиях видно, что на месте крушения СУ-24 поднимаются клубы черного дыма. К своему посту немецкий журналист также приложил карту местности, на которой можно четко увидеть, где именно произошла трагедия.
Журналист также добавил, что в момент крушения на борту самолета находилось двое пилотов. Все они погибли.
Теги: Россия, Донбасс, трагедия, пожар, Сирия, бомбардировщик, крушение
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