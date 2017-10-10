Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Черные клубы дыма - все, что осталось от СУ-24: в Сети опубликованы первые кадры с места крушения российского бомбардировщика в Сирии

10.10.2017 15:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Черные клубы дыма - все, что осталось от СУ-24: в Сети опубликованы первые кадры с места крушения российского бомбардировщика в Сирии

Немецкий журналист Джулиан Репке опубликовал первые кадры с места крушения российского бомбардировщика СУ-24 на аэродроме Хеймим в Сирии. Кадры с места происшествия Репке выложил на своей странице в Twitter, сообщает "Диалог.UA".

На фотографиях видно, что на месте крушения СУ-24 поднимаются клубы черного дыма. К своему посту немецкий журналист также приложил карту местности, на которой можно четко увидеть, где именно произошла трагедия.

Журналист также добавил, что в момент крушения на борту самолета находилось двое пилотов. Все они погибли.



Теги: Россия, Донбасс, трагедия, пожар, Сирия, бомбардировщик, крушение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх