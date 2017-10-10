Черные клубы дыма - все, что осталось от СУ-24: в Сети опубликованы первые кадры с места крушения российского бомбардировщика в Сирии

10.10.2017 15:16

Немецкий журналист Джулиан Репке опубликовал первые кадры с места крушения российского бомбардировщика СУ-24 на аэродроме Хеймим в Сирии. Кадры с места происшествия Репке выложил на своей странице в Twitter, сообщает "Диалог.UA".

На фотографиях видно, что на месте крушения СУ-24 поднимаются клубы черного дыма. К своему посту немецкий журналист также приложил карту местности, на которой можно четко увидеть, где именно произошла трагедия.

Журналист также добавил, что в момент крушения на борту самолета находилось двое пилотов. Все они погибли.