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Генсек Совета Европы инициирует снятие санкций с РФ
10.10.2017 10:29
Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд начал кампанию по возврату представителей России в сессионный зал ПАСЕ, пишет donpress.
Так, Арьев отмечает, что «после отказа России делать членские взносы, перед организацией два выхода — сохранить ценности или сохранить сам Совет Европы».
При этом Арьев обвинил Ягланда в том, что он «поддается на шантаж» российской стороны и пытается поступиться принципами организации.
Из-за этого ряд делегаций пригрозили прекращением работы в организации в случае отмены санкций против РФ.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ПАСЕ, санкции
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