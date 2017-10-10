Генсек Совета Европы инициирует снятие санкций с РФ

10.10.2017 10:29

Глава делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд начал кампанию по возврату представителей России в сессионный зал ПАСЕ, пишет donpress.

Так, Арьев отмечает, что «после отказа России делать членские взносы, перед организацией два выхода — сохранить ценности или сохранить сам Совет Европы».

При этом Арьев обвинил Ягланда в том, что он «поддается на шантаж» российской стороны и пытается поступиться принципами организации.

Из-за этого ряд делегаций пригрозили прекращением работы в организации в случае отмены санкций против РФ.