Судьба Каддафи не дает Путину покоя: разъедаемый безумными страхами хозяин Кремля уже создает личную армию для защиты от собственного народа

10.10.2017 15:56

Публицист Лариса Волошина подробно проанализировала, в чем заключается суть нового тоталитарного закона президента России Владимира Путина: закон позволяет использовать служащих в российской армии иностранцев в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами РФ, передает dialog.ua.

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий использовать служащих в российской армии иностранцев в миротворческих и антитеррористических операциях за пределами РФ. В документе говорится, что "военнослужащие, являющиеся иностранными гражданами, могут участвовать в боевых действиях, выполнять задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, а также участвовать в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации".

Ранее в положении о порядке прохождения военной службы говорилось, что "выполнение задач в условиях военного положения" должно соответствовать общепризнанными принципами и нормами международного права, - пишет Лариса Волошина для ДС. - С правом, в том числе и международным, в России давно покончено, поэтому не стоит удивляться, что действия иностранных легионов в российской армии будут игнорировать такие "глупости", как нормы и правила цивилизованного мира. Итак, о чем этот указ? Первое, что стоит понимать, так это то, что подписанный Путиным указ, - это про Украину. Основными претендентами на службу в иностранных легионах будут те боевики с украинскими паспортами, которые три года верой и правдой служили оккупанту. Когда для взявших оружие в руки маргиналов Донбасса стало очевидным, что никакого присоединения к России по крымскому сценарию им не светит, боевой дух подупал, а перед Россией стал вопрос, а что же ей делать со всем тем "материалом", который она приручила? Конечно же, для Российской Федерации никогда не составляло проблемы "кинуть" людей, воюющих за ее интересы. И она, конечно же, бросила бы и боевиков Донбасса.

Достаточно вспомнить, как два года назад семьи сбежавших в Крым донецких и луганских любителей "русского мира" насильно вывозились с полуострова в далекие российские дали. Использовать коллаборантов Россия использует, а вот заботиться об их интересах - никогда. Не для того с колен вставали. Но это все лирика. А в реальности проблема утилизации боевиков перед российским государством стоит очень остро. В прессе регулярно появляются сообщения, как российские пограничники не пускают российских боевиков обратно в Ростов-на-Дону. А через российские военные компании, воевавшие на Донбассе отправляются прямиком в Сирию. Для российского государства они угроза. По словам самих наемников, за людей их никто не считает и щадить не собирается. Но у отечественных наемников есть одна неприятная для путинского режима особенность. Им нужно платить. В случае их гибели нужно платить еще больше, чтобы заставить замолкнуть родственников.

С иностранными гражданами все проще. Ни тебе расходов, ни "груза-200", ни плачущих вдов и детей. Прошу заметить, что подписанный Путиным указ, касается именно контрактников, оплата "кровавого труда" которых обходится значительно дешевле, чем услуги частных военных компаний. Именно поэтому украинские граждане, запачканные "войной за идеалы Луго*донии", - первая целевая группа этого указа. Если Россия их не пригреет, им просто некуда деваться. Не то, чтобы они рвались повоевать за "русскую идею" в Сирии или Чечне. Просто они боятся расплаты за те преступления, которые творили против украинского народа. Второй важный момент - это регионы, где будут использованы иностранцы. Можно не сомневаться, что речь идет не только о зонах конфликта, где сам черт не разберет кто, что нарушил. Иностранцы хороши в спецоперациях гибридного захвата территорий по крымскому и донбасскому сценариям. В случае нападения, например, на страны Балтии, Казахстан или другие территории постсоветского пространства, иностранцы, пойманные на вооруженном захвате органов власти, позволят Путину еще раз рассказать миру: "Наших войск там нет". Третий момент, на который стоит обратить внимание, - это численность российской армии.

То, что Россия вполне открыто стала привлекать иностранцев, свидетельствует о том, что мобилизационный ресурс для имперских интервенций исчерпан. Российских граждан все сложнее привлекать к военным операциям в разных точках мира. Армия, которая насчитывает 1,2 млн военнослужащих, существует только на бумаге. Боеспособных частей, способных выполнять поставленные задачи, в России все меньше. По подсчетам экспертов, число тех, кто в российской армии реально способен воевать - не более 250 тыс. Россия нуждается в солдатах, но поскрести по русским глубинкам уже не может.

Вот и получается, что указ Путина - это и диагноз состоянию российской армии и ее история болезни. И главное - еще один фронт - внутренний, на котором услуги боевиков, прошедших Донбасс, могут очень пригодиться. Паранойя Кремля постоянно усиливается. Создание Росгвардии - личной гвардии Путина, спецвойск - все это говорит о том, что Путин больше не доверяет сказкам о 86% поддержки. Любовь безответственного патерналиста переменчива. Сегодня он любит вождя, который в его представлении и есть Россия, а завтра вдруг полюбит колбасу и с легкостью открестится от "отца русской автократии". Судьба Каддафи не дает Путину покоя. Вот он и создает всевозможные силовые подразделения, которые можно использовать против собственного народа. Вот только по мере деградации экономики России все меньше остается гарантий, что путинские соколы будут разгонять - нет не либералов и сторонников Навального - своих что ни на есть голодных "крымнашистов". Поэтому первыми российские паспорта под телекамеры получали сотрудники украинского "Беркута" и изменившие присяге украинские военные. Привлекая на службу легионеров, режим старается обезопасить себя за счет тех, кто не связан с Россией. Но в случае опасности для Путина "миротворческая операция" будет проходить недалеко от Кремля, а участвовать в ней будут те, кто уже носит печать военных преступников.